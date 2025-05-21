Власти Польши продлили запрет на прием заявок на убежище на границе с Белоруссией

Польша продлила запрет на прием заявок на убежище на границе с Белоруссией

Сейм Польши продлил запрет на прием заявлений на убежище на границе с Белоруссией. Трансляция шла на телеканале TVP Info.

Отмечается, что за продление ограничительных мер выступили 366 депутатов, против — 17.

В апреле министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил об обострении на границе с Белоруссией из-за находящихся там мигрантов, которые якобы ведут себя все более агрессивно. Косиняк-Камыш указал, что мигранты бросают камни, ветки и используют болгарки, пытаясь прорваться через ограждения. Только в ночь с пятницы на субботу было зафиксировано несколько сотен попыток нелегально попасть в Польшу.

До этого Литва подала иск против Белоруссии в Международный суд ООН в Гааге, обвиняя Белоруссию в организации масштабного ввоза мигрантов в прибалтийскую республику.

Вильнюс утверждает, что белорусские власти намеренно организовали приток мигрантов и сопровождали их до литовской границы, и требует от Минска полную компенсацию ущерба, «включая затраты на строительство пограничного заграждения».

Ранее Лукашенко заявил об угрозе со стороны Польши и Литвы.