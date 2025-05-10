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Лукашенко заявил об угрозе со стороны Польши и Литвы

Лукашенко: Польша и Литва намерены поставить на границах минные заграждения
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Польша и Литва намерены установить на границе с Белоруссией и Россией минно-взрывные заграждения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время парада в Минске по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

Политик утверждает, что именно по названной им причине сегодня «перед лицом чудовищной угрозы возрождающегося европейского фашизма» Белоруссия призывает вспомнить уроки Великой Отечественной войны.

Накануне Лукашенко на параде в честь Дня Победы в Минске заявил, что Евросоюз, изначально создававшийся как экономическо-политический союз, превратился в «тоталитарный военный блок с реваншистской повесткой».

Помимо Лукашенко, в честь юбилея Победы в российскую столицу прибыли лидеры ряда государств. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Ранее Лукашенко назвал прошедший парад Победы лучшим в истории России.

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