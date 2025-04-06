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Министр обороны Польши сообщил об обострении ситуации на границе с Белоруссией

Глава МО Польши Косиняк-Камыш: ситуация на границе с Белоруссией обострилась
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Global Look Press

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил об обострении на границе с Белоруссией из-за находящихся там мигрантов, которые якобы ведут себя все более агрессивно. Его слова приводит Polstat News.

Косиняк-Камыш указал, что мигранты бросают камни, ветки и используют болгарки, пытаясь прорваться через ограждения. Только в ночь с пятницы на субботу было зафиксировано несколько сотен попыток нелегально попасть в Польшу, сообщил он.

По его мнению, активизация таких действий «направлена на то, чтобы ослабить Европу, Польшу».

«Это направленная атака на Польшу, а не попытка найти убежище. Это, наверное, уже, надеюсь, всем понятно, и нельзя помогать в такой процедуре, в незаконном пересечении государственной границы», – сказал Косиняк-Камыш.

19 марта замглавы министра обороны Польши Павел Бейда заявил, что его страна может разместить противопехотные мины на границе с Белоруссией. Также Варшава планирует возвести на восточной границе другие укрепления «для обеспечения безопасности своих граждан» в рамках проекта «Восточный щит». С Россией Польша граничит на севере.

Ранее в Польше ввели в эксплуатацию электронный барьер на границе с Белоруссией.

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