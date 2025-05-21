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Путин назвал «идиотами» украинцев, уничтожающих памятники времен Второй мировой войны

Путин: неонацисты из ВСУ даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место

Уничтожение памятников времен Второй мировой войны Вооруженными силами Украины (ВСУ) свидетельствует об их неонацистской идеологии и «крайнем идиотизме». Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с волонтерами в Курской области, передает ТАСС.

«Эти люди с идеологией нацизма. И даже они на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты», — сказал российский лидер.

Путин заявил, что Украина сносит связанные с Советским Союзом и Россией памятники, чтобы стереть историческую память народов и память тех, «кто смотрит в сторону России».

По его словам, если украинцы напрямую уничтожают памятники времен Второй мировой войны (1939 — 1945 годы) , это дает все основания полагать, что «это люди с идеологией неонацизма».

Путин 20 мая прибыл в Курскую область впервые с момента освобождения региона от Вооруженных сил Украины. Глава государства встретился с волонтерами в местном гуманитарном штабе. К нему присоединились временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн и первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Ранее Путин назвал главный залог успеха в бою.

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