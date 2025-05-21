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Захарова объяснила стремление Трампа урегулировать конфликт на Украине

Захарова: Трамп стремится урегулировать конфликт на Украине из-за интересов США
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп стремится урегулировать конфликт на Украине в интересах собственной страны. Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Он об этом сказал, что это его цель, урегулирование ситуации на Украине, поэтому он этим и занимается. Он занимается этим в интересах своей страны и своей политической кампании, своей политической карьеры», — сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отвергла обвинения в адрес Трампа о том, что он якобы помогает Москве или даже находится на ее стороне. По ее словам, у американского лидера «в прямом смысле на лбу написано: «давайте сделаем Америку снова великой».

19 мая президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился более двух часов. Впоследствии хозяин Белого дома заявил, что беседа прошла «хорошо» и позволила достичь «определенного прогресса». По его словам, Москва и Киев вскоре начнут переговоры.

В свою очередь, президент РФ сообщил о готовности работать с Украиной над меморандумом, в котором могли бы быть зафиксированы параметры будущего мирного договора. Он подчеркнул, что в число таких параметров входят принципы урегулирования кризиса и возможные сроки заключения соглашения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова задалась вопросом о легитимности и адекватности властей Украины.

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