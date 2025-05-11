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Семьи заложников просили Трампа повлиять на Нетаньяху

NYT: семьи заложников просили США оказать давление для решения конфликта в Газе
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Reuters

Некоторые семьи израильских и американских заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, пытались убедить президента США Дональда Трампа оказать давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для завершения конфликта. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Утверждается, что семьи заложников хотели, чтобы Трамп использовал свою предстоящую поездку на Ближний Восток для переговоров с Нетаньяху, однако встреча двух политиков не была запланирована.

В феврале Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер дал обещание, что США будут нести ответственность за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.

Планы главы Белого дома вызвали осуждение со стороны арабских лидеров и палестинского движения ХАМАС, которые назвали предложения Трампа «изгнанием». Нетаньяху в свою очередь, поддержав президента США, указал, что американский лидер «думает нестандартно и предлагает свежие идеи».

Ранее Трамп высказался о роли ХАМАС в управлении сектором Газа.

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