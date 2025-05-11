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В Брюсселе десятки тысяч человек вышли на акцию протеста

В Брюсселе провели крупную акцию протеста против поставок оружия Израилю
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Depositphotos

В Брюсселе десятки тысяч демонстрантов вышли на акцию протеста с требованием к Бельгии и Евросоюзу прекратить снабжать оружием Израиль. Об этом сообщает РИА Новости.

Демонстранты прошли из района Северного вокзала в центр бельгийской столицы. В акции приняли участие представители порядка 60 организаций.

В руках участников плакаты с призывами «прекратить поставки оружия Израилю», «ввести санкции», а также привлечь ответственных за происходящее в секторе Газа.

По данным организатор в акции участвовали 80 тысяч человек, полиция заявляет о 20 тысячах протестующих.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против палестинского движения ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Действия израильской армии стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. На этой неделе в секторе Газа полностью истощились запасы продовольствия.

Ранее президент Палестины отверг план Трампа по Газе.

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