Президент Румынии счел отправку войск на Украину неуместной

Отправка румынских войск на Украину неуместна. Об этом заявил избранный президент Румынии Никушор Дан в интервью Politico.

«Иметь большую оперативную поддержку на территории Румынии — да. Быть частью армий, гарантирующих мир на Украине — нет», — сказал политик.

По его словам, отправка румынских войск на Украину была бы не очень уместна из-за напряженности, которая уже существует между Румынией и Россией.

Дан также раскритиковал президента США Дональда Трампа за его подход к поиску мира на Украине и назвал нереалистичными требования президента России Владимира Путина.

При этом Дан выразил уверенность в том, что на Украине совсем скоро наступит мир.

До этого польский премьер-министр Дональд Туск исключил отправку миротворческой военной миссии на Украину.

В конце апреля газета The Times писала, что входящим в «коалицию желающих» европейским странам будет непросто собрать даже 25 тыс. военнослужащих для отправки на Украину. В том числе из-за того, что Великобритания и Франция склоняются к варианту с отправкой инструкторов и учебных подразделений на запад Украины, а не к полноценному развертыванию сухопутного контингента на территории государства.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что появление войск «коалиции желающих» в зоне украинского конфликта Россия расценит как военную угрозу.