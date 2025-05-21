На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Румынии счел отправку войск на Украину неуместной

Президент Румынии Дан: отправка войск на Украину неуместна
close
Stoyan Nenov/Reuters

Отправка румынских войск на Украину неуместна. Об этом заявил избранный президент Румынии Никушор Дан в интервью Politico.

«Иметь большую оперативную поддержку на территории Румынии — да. Быть частью армий, гарантирующих мир на Украине — нет», — сказал политик.

По его словам, отправка румынских войск на Украину была бы не очень уместна из-за напряженности, которая уже существует между Румынией и Россией.

Дан также раскритиковал президента США Дональда Трампа за его подход к поиску мира на Украине и назвал нереалистичными требования президента России Владимира Путина.

При этом Дан выразил уверенность в том, что на Украине совсем скоро наступит мир.

До этого польский премьер-министр Дональд Туск исключил отправку миротворческой военной миссии на Украину.

В конце апреля газета The Times писала, что входящим в «коалицию желающих» европейским странам будет непросто собрать даже 25 тыс. военнослужащих для отправки на Украину. В том числе из-за того, что Великобритания и Франция склоняются к варианту с отправкой инструкторов и учебных подразделений на запад Украины, а не к полноценному развертыванию сухопутного контингента на территории государства.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что появление войск «коалиции желающих» в зоне украинского конфликта Россия расценит как военную угрозу.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами