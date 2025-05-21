В офисе Мерца выступили с резким заявлением в адрес России

Глава канцелярии канцлера Фрай: Россия не хочет останавливать огонь и тянет время

Глава канцелярии канцлера ФРГ Торстен Фрай утверждает, что Россия якобы не заинтересована в прекращении огня на Украине и затягивает время. Об этом сообщает телеканал n-tv.

«Россия явно не заинтересована в том, чтобы пушки молчали. Как раз наоборот. В последние дни атаки с использованием дронов снова участились и стали более жестокими», — сказал Фрай.

По его мнению, президент России Владимир Путин якобы стремится столкнуть Соединенные Штаты с Европой.

Накануне министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что у Соединенных Штатов существует «большая готовность» рассмотреть возможность введения новых санкций против России, поскольку Москва якобы не настроена на переговоры.

Он добавил, что пока президент Владимир Путин не будет готов вести серьезный диалог о мире, европейцы будут готовы ужесточить меры, уже принятые в отношении Москвы. Вадефуль также выразил надежду, что США не потерпят того факта, что Россия не согласилась на прекращение огня.

Ранее Рубио заявил, что США ждут от России условий по прекращению огня, чтобы лучше понять Путина.