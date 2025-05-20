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Глава МИД ФРГ ждет новых санкций США против России

Глава МИД ФРГ Вадефуль: в США есть большая готовность ввести санкции против РФ
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Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что у Соединенных Штатов существует «большая готовность» рассмотреть возможность введения новых санкций против России, поскольку Москва якобы не настроена на переговоры. Его слова с заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе приводит Sky News.

Он добавил, что пока президент Владимир Путин не будет готов вести серьезный диалог о мире, европейцы будут готовы ужесточить меры, уже принятые в отношении Москвы. Вадефуль также выразил надежду, что США не потерпят того факта, что Россия не согласилась на прекращение огня.

«Мы неоднократно давали понять, что ждем от России одного — немедленного прекращения огня без предварительных условий. Отрезвляюще видеть, что Россия не предприняла этот шаг, и нам придется отреагировать. Мы также ожидаем, что наши союзники в США не потерпят этого», — сказал глава МИД ФРГ.

До этого портал Axios со ссылкой на источники писал, что президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с его российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о неготовности Вашингтона вводить санкции против России. Как сообщили источники Axios, некоторые лидеры, участвовавшие в телефонном разговоре, казались «удивленными» или «шокированными».

Ранее в офисе Зеленского отреагировали на новые санкции Британии против России.

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