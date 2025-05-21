На Западе рассказали о последствиях разговора Путина и Трампа для Киева и Европы

Недавняя встреча между российским и американским лидерами нанесла ощутимый удар по дипломатическим позициям Украины и ее европейских союзников. Об этом пишет агентство Reuters.

В материале отмечается, что усилия Киева по налаживанию контакта с Дональдом Трампом, потраченные в последние месяцы, оказались безрезультатными.

Агентство сообщает, что обеспокоенность вызвало заявление Трампа о намерении ограничить роль США как посредника в конфликте. Кроме того, европейские политики были удивлены тем, что в ходе общения с Владимиром Путиным бывший американский президент не назвал конкретных требований.

Reuters также подчеркнул, что после этой неудачи союзники Украины выразили поддержку Владимиру Зеленскому, однако последствия разговора между лидерами России и США еще долго будут сказываться на международных позициях Киева.

19 мая российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проговорили по телефону более двух часов. Президент РФ назвал беседу «содержательной, откровенной и полезной». Москва согласилась «начать работу над меморандумом» по подписанию мирного договора с Киевом, а также поблагодарила Вашингтон за «поддержку в возобновлении прямых переговоров». Американский лидер после беседы с Путиным созвонился с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а чуть позже прокомментировал диалог с российским коллегой, назвал его «очень хорошим», а их «тон и дух» — «превосходными». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее NYT опубликовала детали разговора Трампа с Зеленским.