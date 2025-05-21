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В МИД РФ рассказали о подготовке визита лидера КНДР в Москву

МИД РФ: Москва согласует визит лидера КНДР в Россию
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Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Замглавы МИД России Андрей Руденко рассказал РИА Новости, что Москва согласует визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию.

«Я подтверждаю, что председатель государственных дел КНДР имеет приглашение президента России Владимира Владимировича Путина посетить с официальным визитом Россию», — поделился Руденко.

Он выразил надежду, что по дипломатическому каналу будут согласованы время, сроки и повестка дня переговоров. Руденко добавил, что конкретные даты визита пока рано называть.

До этого председатель комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников говорил, что для работы в России можно привлекать трудовых мигрантов из Северной Кореи.

По словам депутата, раньше мигранты из КНДР занимались строительством в Москве, однако из-за санкций Совета Безопасности ООН они были удалены. Он призвал после заключения соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР и после их участия в СВО дать возможность работать в России.

Ранее власти КНДР заявили, что Пхеньян всегда будет с Россией.

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