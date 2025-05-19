В России высказались о привлечении мигрантов из Северной Кореи к работе в стране

Депутат Калашников: надо привлекать мигрантов из КНДР для работы в России

Для работы в России можно привлекать трудовых мигрантов из Северной Кореи. Об этом в интервью с «Лентой.ру» заявил председатель комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Я всегда настаивал на том, чтобы им можно было бы разрешать, и они в этом смысле для России никогда не бывали проблемой изнанки миграционной. Я и сейчас выступаю за то, чтобы их привлекать», — заявил он.

По словам депутата, раньше мигранты из КНДР занимались строительством в Москве, однако из-за санкций Совета Безопасности ООН они были удалены. Он призвал после заключения соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР и после их участия в СВО дать возможность работать в России.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что военнослужащие Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) проявили профессионализм и мужество в ходе операции по освобождению Курской области.

28 апреля президент России поблагодарил северокорейских солдат, лидера КНДР Ким Чен Ына и весь народ республики за помощь в освобождении Курской области. По его словам, «российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов».

Ранее власти КНДР заявили, что Пхеньян всегда будет с Россией.