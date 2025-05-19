На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России высказались о привлечении мигрантов из Северной Кореи к работе в стране

Депутат Калашников: надо привлекать мигрантов из КНДР для работы в России
close
Виталий Аньков/РИА Новости

Для работы в России можно привлекать трудовых мигрантов из Северной Кореи. Об этом в интервью с «Лентой.ру» заявил председатель комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Я всегда настаивал на том, чтобы им можно было бы разрешать, и они в этом смысле для России никогда не бывали проблемой изнанки миграционной. Я и сейчас выступаю за то, чтобы их привлекать», — заявил он.

По словам депутата, раньше мигранты из КНДР занимались строительством в Москве, однако из-за санкций Совета Безопасности ООН они были удалены. Он призвал после заключения соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР и после их участия в СВО дать возможность работать в России.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что военнослужащие Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) проявили профессионализм и мужество в ходе операции по освобождению Курской области.

28 апреля президент России поблагодарил северокорейских солдат, лидера КНДР Ким Чен Ына и весь народ республики за помощь в освобождении Курской области. По его словам, «российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов».

Ранее власти КНДР заявили, что Пхеньян всегда будет с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами