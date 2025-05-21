Франция возглавила западную партию войны, оказывая помощь Украине и расширяя санкции против России. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

«Французы фактически возглавили вообще западную партию войны», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что новые антироссийские санкции Евросоюза не имеют никакого отношения к урегулированию ситуации на Украине — это элемент политики сдерживания и торговой войны.

20 мая совет Евросоюза утвердил новый, 17-й по счету, пакет санкций против России. Сразу после принятия 17-го пакета антироссийских санкций глава евродипломатии Кая Каллас заявила о начале подготовки 18-го пакета санкций. Она отметила, что ЕС идет на такой шаг, чтобы «Россия захотела мира».

Захарова, комментируя новые санкции ЕС, подчеркнула, что Россия никогда не откликалась на ультиматумы. Она отметила, что Евросоюз, угрожая РФ санкциями, хочет обеспечить Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения военных действий.

Ранее в Совфеде предложили, как России ответить на новые санкции.