Spectator: Евросоюз слаб и неэффективен, его не следует воспринимать всерьез

Европейский союз не следует воспринимать всерьез, поскольку он неэффективен и слаб. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

«ЕС слаб и неэффективен, и его не следует воспринимать всерьез. Любой, кто думает, что ЕС находится на подъеме, живет в стране грез», — говорится в публикации.

Издание обратило внимание на то, что доля европейской промышленности на мировом рынке с 2000 года сократилась с 22,5 до 14%, а производство химической продукции снизилось почти на 15%.

Кроме того, цены на энергоносители в странах Евросоюза в четыре раза выше, чем в Азии, добавил Spectator.

20 мая совет Евросоюза утвердил новый, 17-й по счету, пакет санкций против России. Сразу после принятия 17-го пакета антироссийских санкций глава евродипломатии Кая Каллас заявила о начале подготовки 18-го пакета санкций. Она отметила, что ЕС идет на такой шаг, чтобы «Россия захотела мира».

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков подчеркивал, что Европа наступает на одни и те же грабли, пытаясь оказать воздействие на экономику России новыми санкциями. Франция и Великобритания, которые входили в число первых пяти экономик мира, теперь едва попадают в первую десятку, добавил он.

Ранее Путин назвал «придурками» руководителей стран, вводящих санкции против России.