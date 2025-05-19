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Министр сельского хозяйства Японии вспомнил, что покупал рис

Таку Это после скандала с рисом заявил, что покупал крупу в супермаркете
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Depositphotos

Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Таку Это на фоне скандала вокруг его высказываний о том, что никогда не покупал рис, так ему его дарят, теперь утверждает, что он все-таки покупал крупу в супермаркете на прошлой неделе. Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновник во время официального мероприятия высказался о резком росте цен на рис в азиатской стране. В 2025 году стоимость риса в Японии увеличилась в два раза по сравнению с прошлым годом. Его слова вызвали широкий общественный резонанс.

Спустя некоторое время Это заявил, что «хотел бы не столько отозвать свое высказывание, сколько скорректировать его».

«Что касается моей реальной ситуации, то, как я уже много раз говорил, я посещаю супермаркеты два раза в неделю. И в Токио тоже. Моя жена в основном живет в Миядзаки, так что мы регулярно покупаем рис», — отметил министр.

Он добавил, что с женой живет вдвоем и ему на самом деле дарили рис «давние друзья», однако обозначенный в речи масштаб был «преувеличением».

Ранее в Японии оценили важность предстоящего разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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