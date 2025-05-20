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Премьер Японии отстранил своего министра на фоне скандала с рисом

Премьер Японии отправил в отставку главу минсельхоза на фоне скандала с рисом
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Reuters

Глава японского правительства Сигэру Исиба отстранил от работы главу министерства сельского хозяйства страны Таку Это, который попал в скандал из-за слов, что ему дарят много риса. Об этом сообщает Kyodo News.

«Премьер-министр Сигэру Исиба принял решение уволить министра сельского хозяйства Таку Это», — указано в материале.

Отмечается, что окончательное увольнение станет первым подобным случаем при правительстве Исибы и может отрицательно сказаться на летних выборах в верхнюю палату парламента.

Накануне Это оказался в центре скандала после заявления о том, что он никогда не покупает рис. По словам министра, рис ему «дарят те, кто поддерживает, да так много, что впору продавать».

После того, как общественность возмутилась, политик попытался сгладить ситуацию, заявив, что все-таки покупает рис.

Ранее сообщалось, что японский ресторан запретил клиентам из Китая посещать заведение из-за «их грубости».

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