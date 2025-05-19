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В Японии разгорелся скандал вокруг министра сельского хозяйства

Глава минсельхоза Японии попал в скандал из-за заявления о дареном рисе
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Shutterstock

Министр сельского хозяйства Японии Таку Это оказался в центре скандала после заявления о том, что он никогда не покупает рис. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Saga Shimbun.

Чиновник во время официального мероприятия высказался о резком росте цен на рис в азиатской стране. В 2025 году стоимость риса в Японии увеличилась в два раза по сравнению с прошлым годом.

«Я чувствую свою ответственность [за рост цен на рис]. Но вообще-то я сам никогда рис и не покупал. Мне дарят те, кто меня поддерживает, да так много, что впору продавать», — сказал Таку Это.

Его слова вызвали широкий общественный резонанс.

В результате вопрос о неподобающем поведении министра был поднят на пресс-конференции генерального секретаря японского правительства Ёсимасы Хаяси. Однако чиновник после соответствующего вопроса впал в замешательство. Он почти полторы минуты молчал и ждал подсказок от помощников, после чего заявил об отсутствии у него достаточного количества информации и отказался комментировать произошедшее.

Ранее в Японии оценили важность предстоящего разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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