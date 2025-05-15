Японский ресторан запретил клиентам из Китая посещать заведение из-за «их грубости»

SCMP: клиентов из Китая из-за их грубости не пускают в ресторан в Японии

Японский ресторан спровоцировал скандал, запретив клиентам-китайцам посещать заведение из-за «их грубости», пишет South China Moring Post.

Гриль-ресторан в Осаке стал предметом широкого обсуждения в соцсетях после того, как на дверях заведения появилось объявление, в котором было указано, что клиентов из Китая обслуживать не будут. В записке было сказано, что причина такого решения кроется в том, что многие китайские посетители ведут себя грубо.

По данным СМИ, это не первый случай проявления дискриминации со стороны японских заведений. В 2023 году китайского блогера не пустили в ресторан в Токио из-за необходимости «предотвращения распространения китайского вируса». Еще один похожий инцидент был зафиксирован в июле 2024 года, когда другое кафе в Токио объявило о запрете на посещение заведения гражданами Китая и Южной Кореи.

Согласно законодательству Японии, заведения могут ограничивать доступ клиентам по языковому признаку, однако дискриминация по национальному или расовому признаку запрещена конституцией страны.

На фоне роста в Японии числа туристов из Китая эксперты призывают к более толерантному и конструктивному подходу как со стороны бизнеса, так и самих путешественников.

Ранее в Китае кот в ресторане упал в кастрюлю с кипящим маслом.