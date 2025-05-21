Эксперт назвал цель антироссийских санкций Евросоюза

Евросоюз все еще рассчитывает на то, что может заставить Россию просить о перемирии, измотав экономику государства санкциями. Об этом заявил политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с РИА Новости.

«На это до сих пор вполне рассчитывают в ЕС, поэтому 17-й пакет санкций будет далеко не последним», — отметил он.

Родионов подчеркнул, что Брюссель экономическими ударами и попытками экономически изолировать РФ демонстрирует свою нацеленность на продолжение конфликта между Москвой и Киевом.

20 мая совет Евросоюза утвердил новый, 17-й по счету, пакет санкций против России. Сразу после принятия 17-го пакета антироссийских санкций глава евродипломатии Кая Каллас заявила о начале подготовки 18-го пакета санкций. Она отметила, что ЕС идет на такой шаг, чтобы «Россия захотела мира».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новые санкции ЕС, подчеркнула, что Россия никогда не откликалась на ультиматумы. Она отметила, что Евросоюз, угрожая РФ санкциями, хочет обеспечить Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения военных действий.

Ранее глава МИД Украины призвал уронить цены на российскую нефть.