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Глава МИД Украины призвал уронить цены на российскую нефть

Глава МИД Украины Сибига призвал уронить цены на нефть из РФ до $30 за баррель
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал Евросоюз снизить цену на российскую нефть до $30 за баррель путем введения дальнейших санкций против Москвы. Его слова приводит «Европейская правда».

«Мы должны выйти за рамки 17-го пакета. Верхний предел цены на нефть, с нашей точки зрения, разумная цена должна составить $30 [за баррель нефти из РФ]», — сказал Сибига во время обращения к главам МИД стран Евросоюза.

Он также призвал «давить» на банковскую систему России путем новых рестрикций, включая ограничения против Центрального банка страны.

До этого стало известно, что Европейский союз включил в 17-й пакет санкций против Российской Федерации 183 танкера для перевозки нефти и нефтепродуктов, три танкера для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). В санкционный список попали танкеры по перевозке СПГ North Moon, North Ocean и North Light, а также дноуглубительное судно Tong Yuan, два судна для перевозки тяжелых и негабаритных грузов Nan Feng Zhi Xing и Ocean 28.

Ранее в офисе Зеленского отреагировали на новые санкции Британии против России.

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