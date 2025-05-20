«Есть шанс чего-то достичь». Трамп решил подождать с санкциями против России

Трамп объяснил, что не вводит новые санкции против РФ из-за шанса на урегулирование

Президент США Дональд Трамп заявил, что не вводит новые санкции против Москвы, так как сохраняется шанс дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что обсуждал с Владимиром Путиным возможность личной встречи, и назвал разговор с ним «хорошим». Лидеры Европы в ответ договорились усилить санкционное давление на Россию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Вашингтон пока воздерживается от введения новых санкций в отношении России, поскольку сохраняется возможность урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам разговора с Владимиром Путиным, который состоялся накануне вечером.

«Потому что я думаю, что есть шанс чего-то достичь. А если вы это сделаете, вы также можете сделать намного хуже. Но, может быть, настанет время, когда это произойдет», — сказал Трамп журналистам.

По его словам, США не исключают ограничительных мер в дальнейшем, однако на данном этапе делают ставку на дипломатические усилия.

Позднее, на мероприятии попечительского совета Центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди, Трамп назвал российского лидера «приятным джентельменом» и сообщил, что у них был «хороший разговор, мы достигли прогресса».

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Дональд Трамп также сообщил, что обсуждал с Владимиром Путиным возможность личной встречи и что у президента РФ есть стремление завершить российско-украинский конфликт.

Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как уточнил российский лидер, беседа длилась более двух часов.

Реакция Евросоюза

В Европе разговор президента США с Владимиром Путиным и его последующие заявления вызвали неоднозначную реакцию.

По данным британской газеты Financial Times, европейские лидеры были «ошеломлены» итогом разговора американского и российского президентов.

«По их словам, было ясно, что Трамп «не готов оказать большее давление» на Путина, чтобы тот всерьез сел за стол переговоров», — пишет издание со ссылкой на дипломатические источники.

Газета пишет, что после разговора с Путиным Трамп также провел беседу с Владимиром Зеленским, а также лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и Еврокомиссии.

«Трамп ясно дал понять, что США устранится от участия в конфликте и оставит Украину и Россию вести прямые переговоры о прекращении огня», — пишет газета.

Агентство Bloomberg в свою очередь со ссылкой на высокопоставленного чиновника из ЕС сообщило, что лидеры сообщества недовольны курсом Трампа.

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«Чиновник добавил, что лидеры в Киеве и других странах Европы не согласны с его планом прямых переговоров между Россией и Украиной», — говорится в сообщении издания.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора призвал Трампа не выводить США из переговорного процесса.

«Для всех нас крайне важно, чтобы Соединенные Штаты не отдалялись от переговоров и стремления к миру, потому что единственный, кому это выгодно — это Путин», — написал Зеленский в соцсетях.

Позднее официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что страны ЕС по итогам разговора президентов США и России условились усилить санкции в отношении Москвы.

«Европейские участники заявили, что усилят давление на российскую сторону посредством санкций», — отметил Корнелиус.

Агентство Reuters уже сообщило, что Евросоюз предложит странам G7 снизить потолок цен на российскую нефть в рамках нового пакета санкций. По данным источника агентства, ЕС планирует установить потолок в $50 за баррель.

Ранее президент РФ Владимир Путин на XX съезде «Деловой России» заявил, что угрозы новых санкций против России не должны пугать, однако надо быть готовым к любым действиям возможных недоброжелателей.

«Пугаться нельзя. Кто начинает пугаться, тот сразу все проиграет. Но понимать, что может происходить, обязательно нужно. И надо быть готовыми к любым действиям наших возможных будущих недоброжелателей», — заключил Путин.