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Трамп высказался о Путине после телефонного разговора

Трамп после разговора с Путиным назвал его «приятным джентльменом»
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Andrew Harnik/AP/Александр Казаков/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп, выступая на ужине попечительского совета Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, рассказал о недавнем разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп отметил, что у него состоялся краткий, но содержательный разговор с главой российского государства, которого он охарактеризовал как «приятного джентльмена». Он добавил, что беседа была продуктивной и позволила сторонам достичь определенного прогресса. В целом, по словам американского лидера, диалог с Путиным прошел в конструктивном ключе.

Таким образом, Трамп подвел итоги одного из рабочих дней своей администрации, поделившись с гостями впечатлениями от международного контакта.

19 мая лидеры двух стран провели телефонный разговор, он длился более двух часов. Каждый из лидеров позитивно оценил переговоры.

Путин отметил, что возобновление переговоров между Россией и Украиной свидетельствует о том, что в целом стороны находятся «на правильном пути». Однако совсем недавно президент утверждал, что в случае провала переговоров у России есть все ресурсы для достижения необходимых целей военным путем.

Ранее в США предложили надавить на Путина, который переиграл Трампа и Зеленского.

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