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Зеленский выступил с очередной угрозой в адрес России

Зеленский пригрозил РФ жесткими последствиями из-за условий по решению конфликта
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Alina Smutko/Reuters

В адрес России «должны быть жесткие последствия», если Москва продолжит выдвигать якобы «нереалистичные условия» по урегулированию конфликта. Об этом говорится в Telegram-канале украинского лидера Владимира Зеленского.

«Украина готова к любым результативным форматам переговоров. И если Россия и дальше будет выдвигать нереалистичные условия и подрывать возможные результаты, должны быть жесткие последствия», — говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что «санкции имеют значение», и выразил благодарность странам, которые вводят ограничения против России.
При этом украинский лидер подчеркнул, что конфликт должен закончиться за столом переговоров.

До этого депутат Рады Александр Дубинский заявил, что в течение шести лет нахождения у власти Зеленский предал Украину шесть раз.

Ранее Путин оценил возобновление переговоров России и Украины.

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