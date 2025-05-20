Зеленский выступил с очередной угрозой в адрес России

В адрес России «должны быть жесткие последствия», если Москва продолжит выдвигать якобы «нереалистичные условия» по урегулированию конфликта. Об этом говорится в Telegram-канале украинского лидера Владимира Зеленского.

«Украина готова к любым результативным форматам переговоров. И если Россия и дальше будет выдвигать нереалистичные условия и подрывать возможные результаты, должны быть жесткие последствия», — говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что «санкции имеют значение», и выразил благодарность странам, которые вводят ограничения против России.

При этом украинский лидер подчеркнул, что конфликт должен закончиться за столом переговоров.

До этого депутат Рады Александр Дубинский заявил, что в течение шести лет нахождения у власти Зеленский предал Украину шесть раз.

Ранее Путин оценил возобновление переговоров России и Украины.