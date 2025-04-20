На Украине рассказали об ультиматуме США Зеленскому

США предъявили президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум, согласно которому он не должен выдвигаться на новых выборах. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«По моим данным, Зеленскому был предъявлен ультиматум: отмена военного положения и всеобщей мобилизации после введения перманентного перемирия. После этого — объявление выборов, в которых Зеленский не участвует», — написал он.

17 апреля газета The Economist написала, что власть на Украине концентрируется в руках неизбранных чиновников из офиса Владимира Зеленского, а не в правительстве или парламенте. Среди таких лиц, в чьих руках фактически находится власть, в издании назвали главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и советника президента Украины по вопросам коммуникации Дмитрия Литвина. При этом сам Зеленский в этой части статьи не упоминается.

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Согласно конституции страны, должен быть выбран новый глава государства и принять присягу, однако выборы не состоялись из-за действующего на Украине военного положения.

Выборы президента планируется провести в стране после окончания конфликта с Россией. По словам главы ЦИК Украины Олега Диденко, они не должны быть сильно затянуты.

Ожидается, что главными конкурентами Зеленского на предстоящих выборах главы государства станут экс-главком ВСУ Валерий Залужный и бывший президент Украины Петр Порошенко.

Ранее в Госдуме отреагировали на отсрочку выборов президента Украины.