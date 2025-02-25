Рада со второй попытки поддержала постановление о продлении полномочий Зеленского

Верховная рада Украины со второй попытки поддержала постановление, признающее, что президент Владимир Зеленский должен выполнять полномочия до избрания нового лидера. Об этом пишет украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Со второй попытки все же проголосовали сегодня постановление о демократии и поддержке Зеленского и предстоящих выборах. Это то, которое вчера провалили», — сказано в сообщении.

В документе, отмечает Железняк, говорится, что Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента. Парламентарий отметил, что мандат Зеленского не ставится под сомнение украинским народом и Верховной радой, а выборы должны пройти после завершения конфликта.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

23 февраля Зеленский сообщил, что готов оставить свой пост, если это поможет его стране получить гарантии безопасности или обеспечит ей место в Североатлантическом альянсе. Кроме того, он отказался признавать долги Украины перед США.

Ранее Зеленскому сообщили, что срок годности его режима истек.