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ЕС не планирует поставлять оружие в Сирию

ЕС оставил в силе санкции против Асада и запрет на поставки оружия в Сирию
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Mahmoud Hasano/Reuters

Евросоюз после принятия политического решения полностью снять свои экономические санкции с Сирии уточнил, что ограничения в отношении экс-президента Башара Асада и его окружения сохраняются, также по-прежнему будет запрещено торговать с Сирией оружием. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Отмечается, что также продолжит действовать запрет на поставку технологий в Сирию, которые могут быть использованы для внутренних репрессий. ЕС может ввести санкционные меры против тех, кто нарушает права человека и подпитывает нестабильность в Сирии.

До этого глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз снимает все экономические санкции с Сирии, чтобы помочь сирийскому народу восстановить страну.

В марте Каллас говорила, что ЕС готов сотрудничать с новыми сирийскими властями и одобряет формирование переходного правительства.

30 марта временный сирийский президент Ахмед аш-Шараа поздравил народ республики с формированием кабмина. В его состав вошли 22 министра. Главы МИД, МВД и Минобороны, которые входили в состав предыдущего кабинета, сохранят свои посты. Аш-Шараа, согласно конституционной декларации от 13 марта, будет координировать работу правительства, сосредоточив в своих руках исполнительную власть.

Ранее США предъявили Сирии список условий в обмен на смягчение санкций.

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