Президент США Дональд Трамп намерен переложить на страны Европы все расходы на Украину. Об этом утверждает итальянский политик Паоло Ферреро в статье для Il Fatto Quotidiano.

Он утверждает, что Трамп планирует наладить отношения с Россией, а разговор президента США с российским лидером Владимиром Путиным «обнажил идиотизм правящих элит Европы».

По словам Ферреро, несколько месяцев Трамп предлагал начать переговоры с Москвой о прекращении российско-украинского конфликта. В ответ на это европейские элиты выступили против, запустив план перевооружения стоимостью 800 млрд евро.

19 мая президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился более двух часов. Впоследствии хозяин Белого дома заявил, что беседа прошла «хорошо» и позволила достичь «определенного прогресса». По его словам, Москва и Киев вскоре начнут переговоры.

В свою очередь, президент РФ сообщил о готовности работать с Украиной над меморандумом, в котором могли бы быть зафиксированы параметры будущего мирного договора. Он подчеркнул, что в число таких параметров входят принципы урегулирования кризиса и возможные сроки заключения соглашения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме оценили уровень доверия между Путиным и Трампом.