В Госдуме оценили уровень доверия между Путиным и Трампом

Депутат Шеремет: преждевременно говорить о доверии между Путиным и Трампом

Преждевременно говорить о доверии между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом после их телефонного разговора. Об этом в беседе с News.ru заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Он указал на доброжелательный тон Трампа в беседе с Путиным и объяснил это политическим уровнем и высокой компетентностью собеседников. По его словам, о доверии между лидерами говорить рано, поскольку оно утрачивается мгновенно, а для его возвращения нужны время и поступки.

«Очень важно, что исторические уроки, преподаваемые России Западом, к сожалению, говорят и учат всегда держать порох сухим», — сказал Шеремет.

Депутат подчеркнул, что Россия привержена мирной риторике, которая будет учитывать национальные интересы всех сторон.

Накануне вечером Владимир Путин и Дональд Трамп проговорили по телефону более двух часов. Президент РФ назвал беседу «содержательной, откровенной и полезной». Москва согласилась «начать работу над меморандумом» по подписанию мирного договора с Киевом. Трамп назвал диалог с российским коллегой, назвал его «очень хорошим», а их «тон и дух» — «превосходными», подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог указал на важный момент в телефонном разговоре Путина и Трампа.