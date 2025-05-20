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Евросоюз профинансирует «Радио Свобода»

Каллас: ЕС решил финансировать «Радио Свобода» и выделил ему 5,5 млн евро
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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Евросоюз будет финансировать «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) и выделил ему из своего бюджета 5,5 млн евро, заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, Евросоюз нацелен на то, чтобы «Радио Свобода» продолжало работать в соседних с ЕС странах, а также на Северном Кавказе и в Центральной Азии.

Каллас добавила, что это краткосрочное финансирование и страны Евросоюза должны прийти к соглашению о долгосрочном финансировании.

В марте Каллас заявила, что Европейский союз рассматривает возможность взять на себя финансирование «Радио Свобода», деятельность которого курирует Агентство США по глобальным медиа (USAGM).

14 марта американский лидер Дональд Трамп подписал указ о масштабном сокращении сотрудников в семи федеральных агентствах. В том числе это касается USAGM, которое финансировало деятельность «Радио Свобода».

Спустя два дня агентство Reuters сообщило, что «Радио Свобода» приостановило свою работу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о приостановке работы «Радио Свобода».

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