В Евросоюзе допустили, что возьмут на себя финансирование «Радио Свобода»

Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность взять на себя финансирование «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной), деятельность которого курирует Агентство США по глобальным медиа (USAGM). Об этом заявила верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает ТАСС.

«Можем ли мы дать финансирование и заполнить пробел от потери финансирования США? <...> Министры [иностранных дел стран — членов ЕС] настаивали на том, чтобы мы обсудили это и нашли выход», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что региональное содружество не может «автоматически» начать выделять деньги на помощь «Радио Свобода». Причина заключается в том, что с аналогичной просьбой к Брюсселю обращается большое количество иных организаций.

14 марта американский лидер Дональд Трамп подписал указ о масштабном сокращении сотрудников в семи федеральных агентствах. В том числе это касается USAGM, которое финансировало деятельность «Радио Свобода».

Спустя два дня агентство Reuters сообщило, что «Радио Свобода» приостановило свою работу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о приостановке работы «Радио Свобода».