В Кремле отреагировали на приостановку работы «Голоса Америки» и «Радио Свобода»

Приостановка работы «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) и «Голоса Америки» является суверенным делом США. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у него, как российское руководство относится к произошедшему.

«Нас это не касается особо. <...> Это внутреннее суверенное дело США», — сказал представитель Кремля.

Как он отметил, «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов) и «Радио Свобода» не пользовались большой популярностью среди жителей РФ. Песков подчеркнул, что данные СМИ были «сугубо пропагандистскими».

14 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о масштабном сокращении сотрудников в семи федеральных агентствах. Среди них оказалось и Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое курирует деятельность «Радио Свобода» и «Голоса Америки».

Спустя два дня газета The Washington Post со ссылкой на директора «Голоса Америки» Майкла Абрамовица сообщила, что работа данной радиостанции была приостановлена. На этом фоне руководство СМИ было вынуждено отправить в принудительный отпуск более 1,3 тыс. сотрудников. По данным агентства Reuters, «Радио Свобода» оказалось в похожей ситуации.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск выступил за закрытие «Радио Свобода» и «Голоса Америки», так как их «больше никто не слушает».