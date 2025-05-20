Израиль отзывает делегацию из Дохи на фоне тупика в переговорах по Газе

Израиль отзывает свою делегацию из Дохи из-за отказа палестинского движения ХАМАС принять план американского спецпосланника Стива Уиткоффа по освобождению заложников и прекращению огня, заявили в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает РИА Новости.

В офисе Нетаньяху подчеркнули, что израильская сторона согласна на предложение Вашингтона о возвращении похищенных на основе плана Уиткоффа, но ХАМАС пока продолжает придерживаться политики отказа.

«После недели напряженных контактов в Дохе старшая переговорная группа вернется в Израиль для консультаций», — заявили в канцелярии.

Там добавили, что в Катаре продолжит контакты израильская рабочая группа.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп демонстрирует все большее нетерпение в отношении Нетаньяху.

Также глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Лэмми заявил, что Великобритания приостановила переговоры с Израилем о заключении соглашения о свободной торговле из-за новой операции израильской армии в секторе Газа.

Ранее в Израиле разрешили ввоз продовольствия в сектор Газа.