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Великобритания приостановила торговые переговоры с Израилем

Британия приостановила торговые переговоры с Израилем из-за операции в Газе
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Global Look Press

Великобритания приостановила переговоры с Израилем о заключении соглашения о свободной торговле из-за новой операции израильской армии в секторе Газа, заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Лэмми. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Лондон пошел на такой шаг из-за того, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху блокирует поставки гуманитарной помощи, а также расширяет боевые действия в анклаве.

Лэмми добавил, что в британский МИД будет вызван посол Израиля Ципи Хотовели.

До этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет контролировать всю территорию сектора Газа и не позволит палестинскому движению ХАМАС «разграблять гуманитарную помощь».

18 мая армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции «Колесницы Гедеона». В сообщении ЦАХАЛ говорилось, что эти действия направлены против «террористических организаций, расположенных в Газе».

Ранее в Израиле разрешили ввоз продовольствия в сектор Газа.

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