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Израиль разрешит ввоз продовольствия в сектор Газа

Офис Нетаньяху: Израиль разрешит ввоз «базового количества» продовольствия в Газу
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Tsafrir Abayov/AP

Иерусалим разрешит ввоз «базового количества» продовольствия в сектор Газа, заявили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает РИА Новости.

Предоставить продовольствие было решено по рекомендации Армии обороны Израиля и в связи с оперативной необходимостью расширения интенсивных боевых действий против палестинского движения ХАМАС.

В канцелярии добавили, что кризис, связанный с голодом, может поставить под угрозу продолжение наземной операции израильской стороны.

До этого сообщалось, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф предложил Израилю и палестинскому движению ХАМАС обновленный вариант сделки о прекращении огня в секторе Газа.

Отмечается, что новое предложение Уиткоффа схоже с предыдущим, а также предусматривает освобождение 10 израильских заложников в обмен на 45–60 дней прекращения огня и освобождение палестинских заключенных.

Ранее была названа цель атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

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