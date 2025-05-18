Израиль разрешит ввоз продовольствия в сектор Газа

Иерусалим разрешит ввоз «базового количества» продовольствия в сектор Газа, заявили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает РИА Новости.

Предоставить продовольствие было решено по рекомендации Армии обороны Израиля и в связи с оперативной необходимостью расширения интенсивных боевых действий против палестинского движения ХАМАС.

В канцелярии добавили, что кризис, связанный с голодом, может поставить под угрозу продолжение наземной операции израильской стороны.

До этого сообщалось, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф предложил Израилю и палестинскому движению ХАМАС обновленный вариант сделки о прекращении огня в секторе Газа.

Отмечается, что новое предложение Уиткоффа схоже с предыдущим, а также предусматривает освобождение 10 израильских заложников в обмен на 45–60 дней прекращения огня и освобождение палестинских заключенных.

Ранее была названа цель атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.