Рубио назвал основную проблему урегулирования конфликта на Украине

Рубио: Россия хочет того, чего у нее сейчас нет и на что не имеет права

Основная проблема в урегулировании конфликта на Украине заключается в том, что «Россия хочет того, на что не имеет права». Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на брифинге, трансляция которого велась на YouTube-канале американского Госдепартамента.

«Основная проблема урегулирования конфликта на Украине заключается в том, что Россия хочет того, чего у нее сейчас нет и на что она не имеет права, а Украина хочет того, что не может вернуть военным путем», — сказал политик.

19 мая газета Bild со ссылкой на источники раскрыла два ключевых условия, которые якобы выдвинула РФ для прекращения огня на Украине.

Как утверждают источники издания, речь идет о полном выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из четырех областей и отказе Запада от военной помощи Киеву. В статье отмечается, что эти требования Украина и ее союзники считают неприемлемыми.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что российская сторона на переговорах в Стамбуле 16 мая потребовала от Украины отдать территории четырех регионов: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, как утверждает Подоляк, Москва хочет, чтобы Украина отказалась от участия в любых военных союзах, от своей оружейной промышленности и поставок оружия с Запада.

Ранее Путин назвал главное условие для завершения конфликта на Украине.