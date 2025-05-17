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Трамп прокомментировал действия премьера Израиля в Газе

Трамп заявил, что не разочарован действиями Нетаньяху в отношении Газы
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Reuters

Президент США Дональд Трамп не разочарован действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в отношении сектора Газа. Об этом американский лидер заявил в интервью Fox News.

«Нет. Послушайте, у него сложная ситуация… он сталкивается с проблемой, которая никогда не должна была случиться, если бы я был президентом», — сказал глава Белого дома.

11 мая американский телеканал NBC сообщил, что отношения между Трампом и Нетаньяху стали напряженными за последние две недели. По данным журналистов, причиной стало расхождение мнений политиков по вопросам возобновления боевых действий в секторе Газа и противостоянии Ирану.

13 мая премьер Израиля заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие дни «со всей мощью» войдет на территорию сектора Газа, чтобы полностью разгромить палестинское движение ХАМАС. Глава правительства добавил, что ЦАХАЛ не прекратит боевые действия, пока не добьется победы.

Ранее Трамп исключил Израиль из переговорного процесса с Ираном.

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