Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп исключил Израиль из переговорного процесса с Ираном и Саудовской Аравией из-за ссоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который решил продолжить военную операцию в секторе Газа. Об этом пишет британская газета Financial Times.

Утверждается, что решение Нетаньяху продолжить боевые действия в секторе Газа после провала переговоров с ХАМАС вызвало гнев хозяина Белого дома. Первым сигналом о том, что между Соединенными Штатами и Израилем возникли трения, стало раздражение Трампа на пресс-конференции в апреле, когда американский президент отказался отменять пошлины против Израиля.

Как утверждает газета, со стороны Нетаньяху конфликт со Штатами начался после того, как Вашингтон принял решение проводить прямые переговоры с Тегераном. При этом США продолжают отстранять Израиль от переговоров с арабскими странами — в том числе насчет вопросов, которые касаются еврейское государство напрямую.

Например, Израиль не будет участвовать в переговорах по урегулированию отношений с Саудовской Аравией. США на данный момент рассматривают сделку с саудитами только по мирному атому, тогда как раньше звучали предложения обменять договор безопасности между Вашингтоном и Эр-Риядом на нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

До этого стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи в Тель-Авиве с американским посланником Стивом Уиткоффом распорядился направить 13 мая делегацию в Катар, чтобы продолжить переговоры по урегулированию в секторе Газа и освобождению заложников.

Ранее Трамп призвал Нетаньяху быть разумным в отношении Эрдогана.