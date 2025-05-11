В США заявили о напряженных отношениях Трампа и Нетаньяху

NBC: отношения Трампа и Нетаньяху стали напряженными за последние две недели

Отношения между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху стали напряженными за последние две недели. Об этом сообщил американский телеканал NBC со ссылкой на источники.

По данным журналистов, причиной стало расхождение мнений политиков по вопросам возобновления боевых действий в секторе Газа и противостоянии Ирану.

«Там, где Нетаньяху видит возможность окончательно уничтожить ядерные объекты Ирана, Трамп видит возможность устранить угрозу того, что Иран приобретет ядерное оружие, заключив сделку. В то время как Израиль наносит удар по Газе с новым военным наступлением, Трамп настаивает на прекращении огня и стремится реализовать свой послевоенный план по восстановлению этого района в «Ривьеру Ближнего Востока», — говорится в материале.

3 мая газета Washington Post сообщила, что отправленный в отставку советник по национальной безопасности Майк Уолтц вызвал недовольство Трампа из-за своего тесного общения с Нетаньяху. Издание уточнило, что глава Белого дома был также недоволен из-за разногласий экс-советника с американским лидером по поводу политики властей в Вашингтоне в отношении Ирана.

Ранее Трамп призвал Нетаньяху быть разумным в отношении Эрдогана.