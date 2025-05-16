Трамп заявил, что не спрашивал мнения Израиля по Сирии

Трамп: я не консультировался с Израилем перед признанием новых властей Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не консультировался с Израилем перед признанием нового правительства Сирии, несмотря на опасения Тель-Авива в отношении исламистского президента Ахмеда аш-Шараа. Об этом он сообщил журналистам на борту самолета Air Force One после завершения четырехдневного турне по Ближнему Востоку, передает Reuters.

«Я не спрашивал их мнения. Считаю это правильным решением. Меня уже поблагодарили за такой шаг. Мы хотим, чтобы Сирия развивалась», — пояснил Трамп.

14 мая министр финансов США Скотт Бессент заявил о начале процесса снятия санкций с Сирии. Глава минфина отметил, что ведомство принимает такие меры, чтобы стабилизировать ситуацию и способствовать продвижению ближневосточной страны к миру.

До этого Трамп объявил о своем решении отменить санкции, введенные против Сирии. Он аргументировал свое решение необходимостью «дать ей шанс». По мнению президента США, без снятия санкций у Сирии не было бы ни шанса на восстановление.

Ранее Трамп назвал нового лидера Сирии «бойцом» и «крепким парнем».