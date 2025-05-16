На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что не спрашивал мнения Израиля по Сирии

Трамп: я не консультировался с Израилем перед признанием новых властей Сирии
close
Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не консультировался с Израилем перед признанием нового правительства Сирии, несмотря на опасения Тель-Авива в отношении исламистского президента Ахмеда аш-Шараа. Об этом он сообщил журналистам на борту самолета Air Force One после завершения четырехдневного турне по Ближнему Востоку, передает Reuters.

«Я не спрашивал их мнения. Считаю это правильным решением. Меня уже поблагодарили за такой шаг. Мы хотим, чтобы Сирия развивалась», — пояснил Трамп.

14 мая министр финансов США Скотт Бессент заявил о начале процесса снятия санкций с Сирии. Глава минфина отметил, что ведомство принимает такие меры, чтобы стабилизировать ситуацию и способствовать продвижению ближневосточной страны к миру.

До этого Трамп объявил о своем решении отменить санкции, введенные против Сирии. Он аргументировал свое решение необходимостью «дать ей шанс». По мнению президента США, без снятия санкций у Сирии не было бы ни шанса на восстановление.

Ранее Трамп назвал нового лидера Сирии «бойцом» и «крепким парнем».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами