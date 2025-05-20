Медведев: Украина находится под внешним управлением США и Европы

Украина фактически находится под внешним управлением США и Европы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, общаясь с журналистами в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

«США оказывают прямое воздействие на Украину. Она, по сути, управляется Вашингтоном и европейскими странами», — подчеркнул политик.

По его мнению, такое вмешательство лишает Киев суверенитета в принятии ключевых решений.

Медведев также заявил, что «беззубые» решения западных трибуналов обеспечили нацистам долгую, сытую жизнь и спокойную старость. Как отметил зампред Совбеза, путь безоговорочной капитуляции Украины многим в России нравится больше, чем альтернативные варианты. Он также назвал большой проблемой отсутствие на Украине лиц, уполномоченных на заключение мирного договора.

Ранее Медведев назвал МУС «гаагским убожеством» и примером «полного фиаско».