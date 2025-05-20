Медведев заявил, что на Украине не с кем заключать мирный договор

Медведев: на Украине нет лиц, уполномоченных на заключение мирного договора

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал большой проблемой отсутствие на Украине лиц, уполномоченных на заключение мирного договора. Об этом сообщает ТАСС.

«Не раз говорилось, что среди основного набора действующих лиц украинского режима отсутствуют лица, которые уполномочены на заключение мирного договора. А это большая проблема», — сказал Медведев на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Он напомнил, что согласно восьмой статье Венской конвенции о праве международных договоров, действия, связанные с заключением договора, совершенные неуполномоченным лицом, юридически недействительны, если государство их не подтвердит. А статья 46 этой же конвенции признает недействительными международные договоры, заключенные с явным нарушением особо важных внутренних процедур.

«Специальные ограничения полномочий по представлению государства, о которых известно другим сторонам международного договора, по сути, уничтожают этот договор по статье 47 той же самой конвенции», — сказал политик.

По словам Медведева, практика Международного суда ООН по нескольким делам показывает, что согласие государства на обязательность международного договора может быть признано недействительным, если не соблюдены национальные процедуры и другие стороны были об этом уведомлены.

«Это, казалось бы, формальные вещи, но забывать о них сейчас нельзя, потому что мы находимся в состоянии глубокого кризиса. Я имею в виду международные отношения», -— отметил замглавы Совбеза России.

19 мая президента России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился более двух часов. По словам президента США, Москва и Киев вскоре начнут переговоры. Он уточнил, что условия прекращения огня должны вырабатывать сами стороны конфликта, обладающие «эксклюзивным знанием деталей».

В свою очередь, Путин сообщил о готовности работать с Украиной над меморандумом, в котором могли бы быть зафиксированы параметры будущего мирного договора. Он подчеркнул, что в число таких параметров входят принципы урегулирования кризиса и возможные сроки заключения соглашения.

Ранее эксперт объяснил, каким должен быть мирный меморандум РФ и Украины.