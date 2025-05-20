Глава МИД Польши рассказал, в каком случае Трамп введет санкции против России

Сикорский: Трамп введет санкции против РФ, когда поймет, что Путин играет с ним

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент США Дональд Трамп введет санкции против России, когда поймет, что российский лидер Владимир Путин якобы «играет с ним в кошки-мышки». Об этом пишет «Европейская правда».

«Я считаю, что если президент Трамп наконец-то признает, что Владимир Путин играет в кошки-мышки и тянет время вместо того, чтобы обеспечить реальное прекращение огня, тогда очень жесткий пакет сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) может быть запущен. И если это произойдет, ответ ЕС будет не хуже», – сказал Сикорский.

Глава внешнеполитического ведомства Польши также заявил, что «реакция Европы должна быть выражена на языке, который поймет Владимир Путин, а он понимает только язык жесточайшей силы и финансов».

До этого портал Axios со ссылкой на источники писал, что президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с его российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о лидерам ЕС о неготовности Вашингтона вводить санкции против России. Как сообщили источники Axios, некоторые лидеры, участвовавшие в телефонном разговоре, казались «удивленными» или «шокированными».

Ранее глава МИД Польши разочаровался результатами переговоров Путина и Трампа.