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В США заявили о готовности помогать властям Сирии

Рубио: США готовы работать с Сирией, чтобы помочь избежать падения правительства
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Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американское руководство опасается потери правительством Сирии власти в стране. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы хотим помочь этим властям преуспеть, потому что альтернативой является полномасштабная гражданская война и хаос, которые, конечно же, могут дестабилизировать весь регион», — сказал Рубио на слушаниях в Сенате.

По словам госсекретаря, новые власти Сирии столкнулись с серьезными внутренними трудностями, и потому «потенциальный коллапс, полномасштабная гражданская война могут наступить через несколько недель или несколько месяцев».

Рубио заявил, что администрация президента Дональда Трампа разрешит американским дипломатам в Турции взаимодействовать с сирийскими официальными лицами, чтобы выяснить, нужна ли сирийцам гуманитарная помощь или поддержка в реформировании правоохранительных органов.

14 мая министр финансов США Скотт Бессент заявил о начале процесса снятия санкций с Сирии. Глава минфина отметил, что ведомство принимает такие меры, чтобы стабилизировать ситуацию и способствовать продвижению ближневосточной страны к миру.

До этого Трамп объявил о своем решении отменить санкции, введенные против Сирии. Он аргументировал свое решение необходимостью «дать ей шанс».

Трамп назвал нового лидера Сирии «бойцом» и «крепким парнем».

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