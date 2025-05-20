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Рубио заявил, что украинский конфликт нельзя закончить военным путем

Рубио: конфликт на Украине нельзя решить военным путем, нужны переговоры
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Nathan Howard/Reuters

Соединенные Штаты признают невозможность военного решения конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, слова которого передает РИА Новости.

«Нет военного решения для этого кризиса. Он обязан закончиться переговорами», — подчеркнул Рубио.

Он также отметил, что Вашингтон и союзники сталкиваются с дефицитом зенитных комплексов Patriot, которые планировали передать Украине.

«Систем Patriot не хватает даже странам НАТО. Мы не можем производить их достаточно быстро», — признал сенатор.

По его мнению, Россия требует «то, на что не имеет права», а Украина стремится вернуть «то, что не удастся получить силой».

19 мая президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился более двух часов. Впоследствии хозяин Белого дома заявил, что беседа прошла «хорошо» и позволила достичь «определенного прогресса». По его словам, Москва и Киев вскоре начнут переговоры.

В свою очередь, президент РФ сообщил о готовности работать с Украиной над меморандумом, в котором могли бы быть зафиксированы параметры будущего мирного договора. Он подчеркнул, что в число таких параметров входят принципы урегулирования кризиса и возможные сроки заключения соглашения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что на Украине не с кем заключать мирный договор.

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Переговоры о мире на Украине
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