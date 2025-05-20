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Медведев рассказал, в каком случае повторится военный конфликт на Украине

Медведев предупредил о риске новой войны из-за ничтожных актов Украины
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Софья Сандурская/РИА Новости

Действия, принимаемые нынешними украинскими властями, впоследствии могут быть признаны ничтожными. Об этом заявил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, это способно привести к возобновлению полномасштабного военного конфликта.

«Акты, которые может принять нынешний киевский режим, новые власти Украины могут впоследствии признать ничтожными. Тогда вновь начнется война», — подчеркнул Медведев.

17 мая Дмитрий Медведев обратился ко «всем врагам России», которые выдвигают ультиматумы, и напомнил, что мирные переговоры не всегда приводят к окончанию боев. Он заявил, что неудачные переговоры могут привести к началу более ужасной стадии войны с новым оружием и участниками.

10 мая Медведев сообщил, что Россия не будет наносить удар по Киеву во время встречи лидеров стран Евросоюза, потому что не занимается терроризмом, в отличие от Киева.

Ранее Медведев принял участие в совещании Путина по переговорам с Киевом.

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