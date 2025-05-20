Действия, принимаемые нынешними украинскими властями, впоследствии могут быть признаны ничтожными. Об этом заявил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, это способно привести к возобновлению полномасштабного военного конфликта.

«Акты, которые может принять нынешний киевский режим, новые власти Украины могут впоследствии признать ничтожными. Тогда вновь начнется война», — подчеркнул Медведев.

17 мая Дмитрий Медведев обратился ко «всем врагам России», которые выдвигают ультиматумы, и напомнил, что мирные переговоры не всегда приводят к окончанию боев. Он заявил, что неудачные переговоры могут привести к началу более ужасной стадии войны с новым оружием и участниками.

10 мая Медведев сообщил, что Россия не будет наносить удар по Киеву во время встречи лидеров стран Евросоюза, потому что не занимается терроризмом, в отличие от Киева.

Ранее Медведев принял участие в совещании Путина по переговорам с Киевом.