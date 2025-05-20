Медведев: США «хлещут по трясущимся щекам гаагских жуликов» из МУС своими санкциями

США оказывают давление на Международный уголовный суд (МУС) через санкции, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступление политика состоялось на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.

«Америка применяет санкции против МУС, демонстрируя пренебрежение к этому органу. Даже среди его участников суд вызывает устойчивую неприязнь. В долгосрочной перспективе он недееспособен, так как игнорирует принципы международного права. Нам необходимо думать о будущем», — сказал Медведев.

8 февраля прокурор Международного уголовного суда Карим Хан стал первым человеком, который подпал под санкции США, введенные американским президентом Дональдом Трампом. Речь идет об экономических рестрикциях и ограничениях на поездки, инициированных лидером Соединенных Штатов. Санкции были введены в рамках мер против трибунала по военным преступлениям за расследования в отношении граждан США или их союзников.

Позже Карим Хан временно оставил пост в связи с расследованием о сексуальных домогательствах. По данным СМИ, еще в октябре 2024-го на него пожаловалась подчиненная, заявившая о «неоднократных нежелательных сексуальных контактах». Сам юрист обвинения отвергает.

Ранее Медведев рассказал, в каком случае повторится военный конфликт на Украине.