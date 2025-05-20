Американцы недовольны отношением Трампа к Путину

Большинство опрошенных американцев недовольны отношением президента США Дональда Трампа к российскому коллеге Владимиру Путину. Это следует из результатов опроса Harvard CAPS/Harris Poll.

Согласно данным исследования, 59% респондентов считают, что Трамп недостаточно жесток с Путиным. 31% участников опроса полагают, что Трамп проводит агрессивную политику в отношении РФ.

Еще 66% полагают, что российский лидер «играет в игры», а также заводит США и Запад в тупик. 34% ответили, что он действительно хочет завершить конфликт на Украине.

Накануне вечером Владимир Путин и Дональд Трамп проговорили по телефону более двух часов. Президент РФ назвал беседу «содержательной, откровенной и полезной». Москва согласилась «начать работу над меморандумом» по подписанию мирного договора с Киевом. Трамп назвал диалог с российским коллегой, назвал его «очень хорошим», а их «тон и дух» — «превосходными», подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп пересказал слова Путина о его супруге.