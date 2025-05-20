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Медведев вспомнил о «салфетке» Макрона, говоря об Украине

Медведев: для построения мира на Украине не нужны «соглашения на салфетках»
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Чтобы разрешить украинский конфликт, не нужны шаткие «соглашения на салфетках», заявил в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Его цитирует РИА Новости.

«Я уж не говорю про другие салфетки, типа салфетки (президента Франции Эммануэля) Макрона в поезде. И точно недостаточно лайков в социальных сетях для того, чтобы понять настроение людей», — сказал политик, реплику которого встретили овациями.

11 мая в сети появилось видео с Макроном, прячущим в карман странный «пакетик». Президент Франции при появлении прессы под объективами камер с неловкой улыбкой спешно убрал «пакетик» со стола и спрятал его в карман.

В сети развернулось широкое обсуждение: пользователи гадали, что же пытался утаить от журналистов Макрон. Самой популярной версией были запрещенные вещества.

Впоследствии Елисейский дворец сообщил, что Макрон убрал в карман обычную салфетку.

Ранее стало известно о конфликте Макрона и Мелони из-за Украины.

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