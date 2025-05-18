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СМИ узнали о конфликте Макрона и Мелони из-за Украины

FT: Мерц попытался уладить разногласия между Италией и Францией
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Filippo Monteforte/AP

Канцлер Германии Фридрих Мерц попытался смягчить дипломатический спор между Римом и Парижем из-за того, что итальянского премьера Джорджу Мелони исключили из группы европейских лидеров, координирующих свои действия по Украине с США. Об этом пишет The Financial Times (FT).

Согласно материалу, напряженность в отношениях Мелони и президента Франции Эммануэля Макрона возникла после того, как итальянский премьер сообщила, что после отказа отправлять войска на Украину ее не включили в число лидеров, которые контактировали с президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Французский лидер обвинил ее в распространении «ложной информации» и заверил, что развертывание ВС в республике не обсуждалось.

Как отмечает FT, Мерц встретился с Мелони 17 мая и постарался «разрядить ситуацию». Политики сошлись на том, что Италия «должна играть определенную роль» во всех европейских мирных инициативах на Украине.

Канцлер пообещал договориться о том, чтобы премьера Италии в ближайшее время включили во все процессы, связанные с мирным урегулированием. Он подчеркнул, что страны Европы «не должны позволить себе быть разделенными», «первого или второго эшелона» членов ЕС нет, и все стремятся как можно скорее прекратить конфликт.

Накануне Мерц на пресс-конференции с Мелони исключил отправку военных НАТО и Евросоюза на Украину. Он утверждает, что страны не принимали никакого решения по этому поводу, а отправка солдат не обсуждается.

Ранее в Кремле назвали условие встречи Путина и Зеленского.

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